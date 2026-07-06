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Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης, στο ύψος της Σελλασίας, την ώρα που δυνάμεις της Πυροσβεστικής είχαν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το notopress, όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, που συμμετείχε σε κατάσβεση, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο τούνελ της Σελλασίας.

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Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε πάνω στο πυροσβεστικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα δύο άτομα που επέβαιναν σ’ αυτό.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.