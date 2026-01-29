Ασύλληπτο είναι το παιχνίδι που επιφύλασσε η μοίρα για έναν εκ των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που πέθανε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς πριν από μερικά χρόνια στον ίδιο δρόμο είχε χάσει τη ζωή του και ο πατέρας του.

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, σύμφωνα με τους συγγενείς του, είχε χάσει τον πατέρα του από όταν ήταν 12 ετών. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας οδηγός και είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον «δρόμο του θανάτου» όπως αποκαλείται.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», όπως ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου, στην εκπομπή του Star.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δε μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του» είπε επίσης συγγενής του θύματος.