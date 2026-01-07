Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στα μπλόκα των αγροτών μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων, με το κλίμα στα δύο μεγάλα μπλόκα του θεσσαλικού κάμπου να είναι παγωμένο, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις γενικές συνελεύσεις για τις τελικές αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, με νέα δεύτερη παραγγελία του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για παρεμπόδιση συγκοινωνιών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε ένα εκτεταμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα όπως τη μείωση του κόστους ενέργειας για τους αγρότες, την αναδιανομή αδιάθετων κοινοτικών πόρων, τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και την ενεργοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της κυβέρνησης, ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, Εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας είπε χαρακτηριστικά «Μετά από 40 κοντά μέρες στον δρόμο, εγώ θεωρώ ότι πλέον η κυβέρνηση (το οποίο θα το συνεκτιμήσουμε) δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα.

Περιμέναμε σίγουρα μετά από τόσες μέρες στον δρόμο να ακούσουμε το κάτι παραπάνω ώστε να δείξει τη διάθεσή της ώστε να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, όπως στην τιμή της κιλοβατώρας, καθώς επίσης και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε προϊόντα, καθώς και ένα ξεκάθαρο όχι στη συμφωνία της Mercosur (…).

Εγώ προσωπικά θα συνεκτιμήσω ότι πλέον αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση. Σίγουρα όμως, ο αγώνας συνεχίζεται“.

Και πρόσθεσε “Σίγουρα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε και να βάλουμε στο τραπέζι ότι η κυβέρνηση πλέον δεν έχει αντιληφθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας (…). Οι τελικές αποφάσεις (το μόνο που μπορώ να πω) είναι ότι παίρνονται πάντα από το συντονιστικό του μπλόκου και από την Γενική Συνέλευση.

Δεν υπάρχει καμιά μέχρι στιγμής απόφαση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και η τελική μας απόφαση θα γνωστοποιηθεί μέχρι το απόγευμα με τον πανελλαδικό συντονισμό που υπάρχει μέσα από τις Πανελλαδικές επιτροπές των μπλόκων“.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια».

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Παράλληλα, αμφισβητήθηκαν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας πως η προτεινόμενη λύση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

