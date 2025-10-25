Μαγευτικές εικόνες καταγράφηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στο Λασίθι, καθώς ομίχλη και σύννεφα τύλιξαν ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο.

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει στιγμές σπάνιας ομορφιάς.

Κατοίκοι της περιοχής περιγράφουν ότι «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι, η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν η υγρασία σε συνδυασμό με ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζει μια «θάλασσα» σύννεφων χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τα χωριά αιωρούνται πάνω στα σύννεφα.