Τον εφιάλτη που έζησε έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει, περιέγραψε μια 59χρονη γυναίκα.

«Mπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα. Και πάω να μπω στην είσοδο, με κλειδί. Με βούτηξε ένας από το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω. Μου έσκισε τη μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει» περιέγραψε η γυναίκα μιλώντας χθες στο Star.

«Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του τραβήξω, φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω. Από τη δύναμή του και τον σωματότυπο κατάλαβα ότι ήταν νέος», πρόσθεσε η ίδια.

Σύζυγος 59χρονης: Την καβάλησε και της έσκισε την μπλούζα

Νωρίτερα, ο σύζυγος της 59χρονης, περιγράφοντας στο MEGA τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε: «Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στην πόρτα μέσα, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».

Άφαντος ο δράστης

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο οικείο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας για να καταθέσει. Πλέον οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.