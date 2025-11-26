Σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση, που εξελίσσεται σε «απόβαση» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστής ως «ελληνικό FBI») στην Κρήτη, οδηγούν οι έρευνες με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ένα νέο, επικίνδυνο τρίπτυχο δράσης, με ευθεία διασύνδεση ανάμεσα στη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών στα ορεινά του νησιού με το πολύκροτο σκάνδαλο των επιδότησεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Advertisement

Advertisement

«Απόβαση» αστυνομικών στην Κρήτη

Η εποπτεία των ερευνών θα ανατεθεί στον έμπειρο εισαγγελέα Εφετών Δημ. Γκύζη, ο οποίος είναι εποπτεύων εισαγγελέας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, και το επιχειρησιακό κέντρο θα εδρεύει στη νεοσυσταθείσα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου.

Η νέα Υποδιεύθυνση ιδρύεται με νέο Προεδρικό Διάταγμα, αντικαθιστώντας την υποδομή που είχε συσταθεί το 2022 Π.Δ.22/2022 (άρθρο 3), η οποία δεν είχε λειτουργήσει επιχειρησιακά και θα στεγαστεί σε κτήριο του νέου υπό κατασκευή Διοικητικού Κέντρου του Δήμου Φαιστού. Η Υποδιεύθυνση θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και θα συγκροτεί μία καθαρά επιχειρησιακή μονάδα, οργανωμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Μεσαράς.

Οι ενδείξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές καθώς, όπως δήλωσε (ΑΝΤ1) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει 20 δικογραφίες κατά αντίστοιχων «εγκληματικών ομάδων – οικογενειών», οι οποίες παρουσιάζουν αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Η μέθοδος της απάτης: Από τα όπλα στα αδήλωτα χωράφια

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του ελληνικού FBI είναι πεπεισμένα πως συμμορίες στα ορεινά χωριά της Κρήτης, οι οποίες πλουτίζουν δυσανάλογα διακινώντας όπλα και ναρκωτικά, εμπλέκονται σε κυκλώματα που ουσιαστικά «έκλεβαν» τις επιδοτήσεις από τους τίμιους αγρότες.

Το μοντέλο που ακολουθείται είναι πανομοιότυπο με αυτό που είχε εφαρμοστεί και εξαρθρωθεί στην περίπτωση της συμμορίας των Γιαννιτσών: λογιστές ή ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) εντόπιζαν αδήλωτα χωράφια και πλησίαζαν απλούς αγρότες. Τους έπειθαν να κάνουν δηλώσεις, με την απλή συμφωνία να λάβει ο δηλών το 20% – 30% της επιδότησης, ενώ ο μεσάζων (η εγκληματική οργάνωση) κρατούσε τη μερίδα του λέοντος. Η επιχείρηση αυτή, που βασίζεται στην πλάνη και την εκμετάλλευση, αποδείχθηκε εξαιρετικά προσοδοφόρα για τις ομάδες αυτές.

Ήδη έχουν εντοπιστεί πρόσωπα που εμπλέκονται και στις τρεις υποθέσεις (όπλα – ναρκωτικά – ΟΠΕΚΕΠΕ). Απέναντι σε αυτό το σύνθετο φαινόμενο ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι η έρευνα ξεκινάει με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα του Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου η Αστυνομία να μπορεί να διεισδύσει σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες και να τις εξαρθρώσει.

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης προκαταρκτικής έρευνας, και προχώρησαν στην κατάσχεση όλου του αρχείου αιτήσεων για επιδοτήσεις του 2025.

Ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι μεταφέρθηκαν και ελέγχονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθούν ενδεχόμενες επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμενους ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για πιθανούς εμπλεκόμενους και νέες υποθέσεις.

Πηγή: dikastiko.gr

Advertisement