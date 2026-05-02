Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται από χθες η δημοσιογράφος και οι δύο τεχνικοί τραυματίες μετά από το ατύχημα με την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Οι τρεις άνθρωποι έπεσαν στο κενό όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ έχουν υποστεί ζημιές οι εξοπλισμοί των τεχνικών. Στην τελετή, που ολοκληρώθηκε κανονικά, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.