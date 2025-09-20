Μόνο μπράβο αξίζει να πούμε στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, για την βοήθεια που παρείχε σε τραυματισμένη γυναίκα έξω από το γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, αλλά και στο ιατρικό team των Πειραιωτών που έσπευσε στο σημείο από το πρώτο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν προηγουμένως σε φιλική αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο και μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία γυναίκα, που βρισκόταν στο πάρκινγκ του γηπέδου μαζί με τα ανήλικα παιδιά της.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (19/9) και η αποστολή του Ολυμπιακού βρισκόταν στο πάρκινγκ του γηπέδου, με τους παίκτες να δίνουν αυτόγραφα στους φίλους των Πειραιωτών.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, ένα αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε την μητέρα με τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών. Το τροχαίο αντιλήφθηκαν παίχτες και φίλαθλοι με το ιατρικό team του Ολυμπιακού να τρέχει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη μητέρα, ενώ ο Παπανικολάου, απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο του τροχαίου, για να μη δουν την μητέρα τους, την ώρα οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες και την έβαζαν στο ασθενοφόρο.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, απασχολούσε τα δύο μικρά παιδιά για περισσότερο από 15 λεπτά, κάνοντάς τους ερωτήσεις σχετικές με το μπάσκετ. «Τι ομάδα είσαστε;», «ποιοι παίχτες σας αρέσουν;», με τα παιδιά να απαντάνε Ολυμπιακός και ως αγαπημένο παίχτη υπέδειξαν εκείνον.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους, η οποία χτύπησε στο αριστερό πόδι, όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά.

Πηγή: Εφημερίδα Πατρίς