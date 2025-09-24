Ο στρατηγός Χούπης με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Αιγύπτου στην επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ στην Αίγυπτο το 2024

Την άριστη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου τόνισαν σε τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, αντιστράτηγος Αχμέντ Φάθι Ιμπραήμ Χαλίφα.

Ειδικότερα, κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Σημειώνεται πως η συνομιλία των δύο αρχηγών γενικών επιτελείων λαμβάνει χώρα λίγο καιρό μετά τις ανακοινώσεις για την πρώτη κοινή αεροναυτική άσκηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου εδώ και 13 χρόνια, δείχνοντας αφ’ενός γρήγορα αντανακλαστικά από πλευράς της ελληνικής στρατιωτικής διπλωματίας και αφ’ετέρου πως, δεδομένης της έκτασης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας- Αιγύπτου, η τουρκική πλευρά φαίνεται πως έχει ακόμα αρκετό δρόμο και «χαμένο έδαφος» να διανύσει για την επίτευξη του στόχου της εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κάιρο- κατεύθυνση προς την οποία η Άγκυρα καταβάλλει εντατικές προσπάθειες εδώ και χρόνια.

Σημειώνεται πως ο στρατηγός Χούπης είχε υποδεχτεί τον Αιγύπτιο ομόλογό του στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2024, ενώ τον Αύγουστο το ίδιου έτους είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, κατόπιν πρόσκλησης του αντιστράτηγου Χαλίφα.