Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αρτας ο αιφνίδιος θάνατος της Ευανθίας Αγγελοπούλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών το περασμένο Σάββατο (7/2), μόλις 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η γυναίκα από την Πάτρα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Αρτα, από όπου καταγόταν ο σύζυγός της.

Πριν προλάβουν όμως να χαρούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, το πρωί του Σαββάτου η Ευανθία αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άρτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η 35χρονη, άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το βρέφος της. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε τον σύζυγό της, πνευμονολόγο στο επάγγελμα, λέγοντας πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μέχρι να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι τους, η 35χρονη είχε ήδη ξεψυχήσει.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη ανακοπή, ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να εντοπιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή στην οποία αναμένεται να υποβληθεί σήμερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Η άτυχη γυναίκα αφήνει πίσω της δύο παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και 2 εβδομάδων.