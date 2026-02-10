Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας μετά τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού ειδικής αγωγής, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ειδικότερα, η άτυχη γυναίκα, που είχε διοριστεί πριν από έναν χρόνο σε ειδικό σχολείο, βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της ενώ θήλαζε το νεογέννητο. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Άρτας και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Η τραγωδία έχει βυθίσει σε θλίψη την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η 35χρονη ζούσε με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά: το νεογέννητο βρέφος και τον τρίχρονο γιο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία ενώ θήλαζε και, παρά την άμεση ειδοποίηση του συζύγου της, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της όταν εκείνος έφτασε κοντά της.

«Τίποτα δεν είχε, παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη» λέει η μητέρα της 35χρονης στην Άρτα

Η μητέρα της 35χρονης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR σχετικά με το τραγικό περιστατικό: «Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε, παιδάκι μου, τίποτα. Εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα, είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να έρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από κει. Μια χαρά ήμασταν, ήμασταν ευτυχισμένες, ήμασταν χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».