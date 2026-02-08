Σε σοκ είναι η οικογένεια και οι φίλοι μίας 35χρονης μητέρας στην Άρτα, η οποία πέθανε λίγες μέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της, «βυθίζοντας» στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 35χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί του Σαββάτου (8/2) στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Advertisement

Advertisement

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από 15 μέρες, ενώ ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και έκτοτε δεν είχε παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η 35χρονη μητέρα δεν είχε κανένα ιστορικό, ενώ οι αρχές έχουν διατάξει την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Πηγή: Epirus Post