Αθώος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορήθηκε ότι προσέλκυσε ανήλικη για γενετήσιους λόγους και δέχτηκε να βγει σε ραντεβού μαζί της στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας από ομάδα 20 περίπου ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος απολογήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και ανέφερε ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με την κοπέλα μέσω social media. «Με προσέγγισε μέσω facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17.

Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου επιτέθηκαν. Την ώρα που με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής. Ήταν ανήλικοι αυτοί που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», υποστήριξε ο 27χρονος.

Σε σχετική ερώτηση από το δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης, πριν από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ