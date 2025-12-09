Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

“Αποχωρούμε ειρηνικά”, γνωστοποίησε ο κ. Μανουράς, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Όπως τονίστηκε, η αποχώρηση γίνεται σε ένδειξη καλής θέλησης και στήριξης του κλάδου του τουρισμού, που μαζί με τον πρωτογενή τομέα, αποτελούν τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Κρήτης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του αεροδρομίου, όπου και αποφάσισαν να μεταβούν στις εγκαταστάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι οι λειτουργίες του αεροδρομίου ανεστάλησαν τη Δευτέρα (8/12) από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αμέσως μετά και για 5 περίπου ώρες (έως τις 23:00) οι πτήσεις εκτελέστηκαν κανονικά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση με τους εκατοντάδες επιβάτες που περίμεναν για να ταξιδέψουν είτε από είτε προς το Ηράκλειο. Υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 40 πτήσεις.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις σε 21 συνολικά πτήσεις, δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες.

Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο, κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους χθες πριν τις έντεκα το βράδυ, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου. Για σήμερα μέχρι και την ώρα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιθεώρηση ασφαλείας, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 11 πτήσεις, από αυτές οκτώ είναι αναχωρήσεις και τρεις αφίξεις.

