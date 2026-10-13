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Οι αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές επιταγές, στοχεύοντας στον περιορισμό της κερδοσκοπίας των τεχνολογικών κολοσσών σε βάρος των παιδιών.

Η αντιπολίτευση εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, προειδοποιώντας για πιθανή παράκαμψη των περιορισμών από τους ανηλίκους και κινδύνους για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή σημειώθηκαν εντάσεις, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 22 Οκτωβρίου.

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Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πέρασε το κατώφλι της Βουλής καθώς εκκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Και μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, να τόνισε στην έναρξη της διαδικασίας πως «το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού» και πως «η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο», η αντιπολίτευση, ωστόσο, «υποδέχθηκε» την κυβερνητική πρωτοβουλία με ιδιαίτερο σκεπτικισμό, σοβαρές ενστάσεις και ακόμη σοβαρότερες παρατηρήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Δείγμα, με άλλα λόγια, για το πως θα εξελιχθεί η συζήτηση και για τα ντεσιμπέλ που θα επικρατήσουν πηγαίνοντας προς την Ολομέλεια και την ψήφιση του την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

«Η ελληνική κοινωνία μας φωνάζει: “δώστε μας λύση”. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα για τα κόμματα να δείξουν ευθύνη», εξέπεμψε το μήνυμα ο Άκης Σκέρτσος, καλώντας, παράλληλα, την αντιπολίτευση να φερθεί με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα και να μη δείξει διάθεση «αντιπολιτευτικού ακτιβισμού». Ο αρμόδιος υπουργός για το νομοθέτημα μίλησε για μια μεγάλη ευκαιρία, το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει μια εικόνα ομόνοιας και συναίνεσης προς τη διεθνή σκηνή. Μάλιστα στράφηκε κατά των τεχνολογικών κολοσσών που ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας πως «κερδοσκοπούν πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών μας» και «αξιοποιούν τα δεδομένα των παιδιών μας για να βγάζουν επιχειρηματικό κέρδος», ζητώντας ξανά από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ενωμένο, να στείλει ηχηρό μήνυμα πως «δεν παίζουμε με την ψυχική Υγεία των παιδιών».

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«Υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις ως προς το πόσο αυστηροί θέλουμε να γίνουμε, ώστε το κυρωτικό πλαίσιο να είναι αποτελεσματικό, γιατί σήμερα δεν είναι» σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος, προχωρώντας, παράλληλα, στην παρατήρηση πως η Ευρώπη αργεί στις αποφάσεις της καθώς – όπως είπε – έχουν περάσει ήδη δυο χρόνια από την παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ έτσι ώστε αυτή «να καταφέρει να εκφράσει κάποια βούληση για νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων για ψηφιακό εθισμό». «Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός», τόνισε ο Άκης Σκέρτσος, επιμένοντας πως η προωθούμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν παρεκκλίνει ούτε κατ’ ελάχιστο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα «μικρό» και «λιτό» νομοσχέδιο, απολύτως ευθυγραμμισμένο με την κοινοτική νομοθεσία, με το οποίο η κυβέρνηση εισάγει τα απολύτως απαραίτητα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ορίου ηλικίας, αλλά και την πρόβλεψη για εφαρμογή πρόσφορων τεχνολογικών λύσεων για ταυτοποίηση ηλικίας.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την δική του πλευρά, τόνισε πως«θα περιμένουμε ένα, δυο χρόνια την Ευρώπη, χάνοντας έτσι κάποιες γενιές ή θα πάρουμε τα μέτρα μας όσο αυστηρά και εάν είναι; Με το νομοσχέδιο στέλνουμε ένα μήνυμα ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει», λέγοντας, μάλιστα, πως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που πίεζε πανευρωπαϊκώς ώστε να ληφθούν μέτρα. Εξήγησε, μάλιστα, μετά από σχετικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης, πως το Kidswallet δεν παρέχει κανένα ψηφιακό στοιχείο ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, τονίζοντας πως οι πλατφόρμες θα έχουν πλέον την ευθύνη να διαπιστώσουν εάν ο χρήστης είναι κάτω από 15 ετών.

Σοβαρές ενστάσεις από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, από διαφορετικές οπτικές, ανάλογες της πολιτικής των κομματικών εδράνων που υπερασπίζονται, έθεσαν μια σειρά από παρατηρήσεις και αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο. Επισημαίνοντας τους κινδύνους, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να προχωρήσουν σε μεθόδους παράκαμψης της απαγόρευσης και στην συνακόλουθη έκθεση σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Παράλληλα, η αντιπολίτευση έθεσε ερωτήματα και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λόγω της υποχρεωτικής χρήσης εργαλείων επαλήθευσης της ηλικίας, ενώ επιφυλάξεις κατέθεσε και για τα «τεχνικά» ζητήματα, όπως για το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η απαγόρευση, πώς θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της συμμόρφωσης της εκάστοτε πλατφόρμας, ενώ υπήρξα και τα κόμματα εκείνα που προχώρησαν στην εκτίμηση πως δεν θα επιτευχθεί ένας από τους βασικούς στόχους της νομοθέτησης, η ευθύνη δηλαδή να περάσει πλέον από τους γονείς, στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Σφοδρά «πυρά» από Ζωή Κωνσταντοπούλου, επεισόδιο με Ζωή Ράπτη

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκάλεσε την «γαλάζια» κυβέρνηση για τις προθέσεις της, γνωστοποιώντας πως η Πλεύση Ελευθερίας θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την ίδια το νομοθέτημα δεν έχει στόχο την προστασία, αλλά την περιστολή των δικαιωμάτων, ήτησε να κληθούν στη Βουλή τα 15μελή των σχολείων, ενώ κατήγγειλε κι εκείνη «φακέλωμα» των χρηστών, λόγω της συλλογής δεδομένων για την πιστοποίηση της ηλικίας. «Είστε μια κυβέρνηση αντιδημοκρατική. Προφασίζεστε ότι θέλετε να προστατεύσετε τα παιδιά, όμως η κοινωνία πρέπει να προστατευτεί από εσάς, από μια εγκληματική διακυβέρνηση. Θέλετε να περιστείλετε τα δικαιώματα, να βάλετε στο γύψο τα παιδιά. Θέλετε να ελέγξετε τη νέα γενιά, να μην έχει πληροφόρηση, να μην έχει προσβάσεις. Δεν αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο με αυτές τις απαγορεύσεις» τόνισε, χαρακτηριστικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην παρέμβαση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην «γαλάζια» εισηγήτρια του νομοσχεδίου Ζωή Ράπτη, υποστηρίζοντας πως ως υφυπουργός Υγείας την περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών «περιτριγύριζε τους γονείς και τους ρωτούσε εάν θέλουν ψυχολόγο, την ώρα που μπάζωνε ο Τριαντόπουλος. Εσείς θα προστατεύσετε τα παιδιά; Λύκοι με προβιά προβάτου είστε!. Ξέρανε οι γονείς όταν τους ρωτάγατε εάν θέλουν ψυχολόγους ότι πετάγατε τα υπολείμματα;». «Λέτε ψέματα. Εκτίθεστε! Θα πρέπει να ντρέπεστε! Στάθηκαν δίπλα στους γονείς ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί! Θα έπρεπε να ντρέπεστε!» απάντησε φωνάζοντας από τα έδρανα η Ζωή Ράπτη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να της ανταπαντά πως «εμείς να ντρεπόμαστε; Να ντρέπονται άλλοι δηλαδή και όχι εσείς που σκοτώνατε; Με βγάλατε από την εξεταστική για τα Τέμπη, δεν καταφέρατε να μου αφαιρέσετε τη ζωή προκειμένου να μην μιλάω».