Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη διακοπή λειτουργίας των ντους που διαθέτουν τα beach bar στην Σάρτη Χαλκιδικής, ζητάει η Κοινότητα της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η Κοινότητα Σάρτης παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να προβούν από σήμερα, στη διακοπή λειτουργίας των ντουζ, λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων».

Advertisement

Advertisement

Η τοπική αρχή απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους για άμεση συμμόρφωση, τονίζοντας πως η συλλογική προσπάθεια, η συνεργασία και η κατανόηση από πλευράς των επαγγελματιών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή σοβαρότερων προβλημάτων στη διαθεσιμότητα του νερού