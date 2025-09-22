Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Χανίων μετά τον θάνατο ενός βρέφους 2,5 μηνών στην κούνια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε με τους γονείς του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Καλύβες Αποκορώνου όπου μία οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26 χρονη μητέρα και το βρέφος έκαναν διακοπές. Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου flashnews.gr, οι σοκαρισμένοι γονείς κάλεσαν αρχικά το Κέντρο Υγείας Βάμου. Αμεσα το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Την Τρίτη θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους.

Οι γονείς, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, αναφέρει η ιστοσελίδα Νέα Κρήτη.