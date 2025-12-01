Στιγμές αγωνίας βίωσε το πρωί της Δευτέρας, 1 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας στο Νιό Χωριό του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, μετά από ληστεία με την απειλή μαχαιριού, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στον στάβλο όπου βρισκόταν, κι αφού τον απείλησαν με μαχαίρι, του αφαίρεσαν το αγροτικό του αυτοκίνητο καθώς και χρηματικό ποσό, πριν εξαφανιστούν.

Ο άνδρας ενημέρωσε τις αρχές, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.