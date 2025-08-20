Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Χαλέπα στα Χανιά, το μεσημέρι της Τετάρτης σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Η επιχείρηση, η οποία φέρεται να σχετίζεται με ναρκωτικά, εξελίχθηκε στις εργατικές κατοικίες, ενώ τα δύο ελεγχόμενα άτομα διέφυγαν και αναζητούνται!

Παρόλο που οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν δεν έχουν γίνει γνωστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροροφορίες, φαίνεται πως οι δύο πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν στο σπίτι τους με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έφοδο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν από τζάμια.

Οι τραυματίες αστυνομικοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.