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Αναστάτωση στις αερομεταφορές προκαλεί τεχνική βλάβη στο κεντρικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση ούτε σε κάποια άλλη κακόβουλη ενέργεια.

Οι συνέπειες της βλάβης γίνονται αισθητές και στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις σε πτήσεις με προορισμό ή αφετηρία την Ιταλία. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις ακυρώσεις πτήσεων που επρόκειτο να αναχωρήσουν από ιταλικά αεροδρόμια.

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Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το τεχνικό πρόβλημα εντοπίζεται στο βασικό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων ραντάρ της Ιταλίας. Για την αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών στα κέντρα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έχει ενεργοποιηθεί εφεδρικό δορυφορικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί κατά 50% η χωρητικότητα των πτήσεων ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αφορούν τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις, καθώς οι πτήσεις που ξεκινούν από την Ιταλία καθυστερούν να απογειωθούν, γεγονός που επηρεάζει και τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής τους στην Αθήνα.

Οι επιπτώσεις της βλάβης δεν αφορούν αποκλειστικά τα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Καθυστερήσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν και αεροσκάφη που διασχίζουν τον ιταλικό εναέριο χώρο, ακόμη και όταν έχουν προορισμό άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αποκατάσταση της βλάβης δεν αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 16:00, ενώ η κατάσταση εξακολουθούσε να εξελίσσεται.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς την Ιταλία, αλλά και όσοι έχουν προγραμματισμένες πτήσεις που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο, συνιστάται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις, προκειμένου να πληροφορούνται εγκαίρως για ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγιά τους.