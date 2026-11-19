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Έναν 42χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της 17ης Νοεμβρίου και τον κατηγορούν για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την περιπολία τους οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 42χρονος πήγαινε συστηματικά στον Αερολιμένα Αθηνών, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να είναι ταξιδιώτης και έβαζε στο στόχαστρό του επιβάτες, προσποιούμενος άτομο με μειωμένη όραση, και τους αφαιρούσε τσάντες με χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Από έρευνα των αστυνομικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο δράστης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλεμμένα έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι τρείς μέρες πριν από τη διάπραξη της πρώτης κλοπής είχε αποφυλακιστεί από Σωφρονιστικό Κατάστημα, ενώ έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα αδικημάτων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα των αστυνομικών έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών και 4 περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες.