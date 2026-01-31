«Χάραξε πορεία για το μέλλον» είναι το μήνυμα από το νέο σποτ του Πολεμικού Ναυτικού για την προσέλκυση των μελλοντικών αξιωματικών και υπαξιωματικών του εν όψει των Πανελλαδικών του 2026.

«Για εμάς τους Έλληνες η θάλασσα είναι μνήμη , ταυτότητα και ευθύνη. Το Πολεμικό Ναυτικό είναι η εγγύηση της ελευθερίας μας στη θάλασσα, με σύγχρονες μονάδες, με τεχνολογία αιχμής, με ανθρώπους με γνώσημ ικανότητες και αξίες. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι αποστολή» αναφέρεται στο σποτ, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας αύξησης του ενδιαφέροντος για τις σχολές του ΠΝ (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού) και διασφάλισης του μέλλοντος του σημαντικότερου «όπλου» του: Του έμψυχου δυναμικού του.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για το δεύτερο σχετικό σποτ από το ΠΝ, καθώς προ ημερών είχε κυκλοφορήσει άλλο ένα, με κεντρικό μήνυμα «Πολεμικό Ναυτικό: Η δική σου επιλογή».

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027