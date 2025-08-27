Την εικόνα της Πανεπιστημίου πριν 2 χρόνια έφερε και πάλι στο προσκήνιο ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος υπενθύμισε στους πολίτες την περίοδο που το κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα η Πανεπιστημίου αποτελούσε «εργοτάξιο», κατά την διάρκεια των έργων για τον «Μεγάλο Περίπατο».

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση των έργων και στην παράδοση του δρόμου και πάλι σε οδηγούς και πεζούς, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο».

Ο δήμαρχος τόνισε επίσης πως επόμενος στόχος αποτελεί το «το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας».

Αναλυτικά η δημοσίευση του Χάρη Δούκα:

«Το Facebook μου θύμισε μια παλιά ανάρτησή μου, σαν σήμερα 2 χρόνια πριν.

Η Πανεπιστημίου εργοτάξιο και η ταλαιπωρία αφόρητη.

Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο.

Επόμενη δέσμευση για τον «Μεγάλο Περίπατο» της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας. Δουλεύουν τα συνεργεία όλο το καλοκαίρι και σύντομα θα τα καταφέρουμε».