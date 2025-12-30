Έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που έρχονται τις επόμενες ώρες, έχει λάβει ο Δήμος Αθηναίων. Συγκεκριμένα, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 20.00 ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Επίσης, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].