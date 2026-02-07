Η Νεφέλη Τίτα είχε την τιμή να είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή για την ίδια και τον ελληνικό αθλητισμό.

Γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου 2003 στη Φλώρινα, ξεκίνησε τη χιονοδρομία σε ηλικία περίπου τεσσάρων ετών, υπό την καθοδήγηση του πατέρα της, Χρήστου Τίτα, προπονητή χιονοδρομίας, που στάθηκε καθοριστικός για τα πρώτα της βήματα.

Αγωνίζεται με τα χρώματα του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας και έχει σημαντικές διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, ενώ συμμετέχει σταθερά σε διεθνείς αγώνες της FIS και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας.

Σε Ολυμπιακό επίπεδο, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Λωζάνης το 2020 και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Παράλληλα με τον αθλητισμό, η Νεφέλη σπουδάζει Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις σε δύο απαιτητικούς τομείς.

Στους φετινούς Αγώνες, θα αγωνιστεί την Πέμπτη στις 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής, μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, ενώ στις 18 Φεβρουαρίου οι δύο Ελληνίδες θα συμμετάσχουν στο Ομαδικό Σπριντ, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Η πορεία της Τίτα αναδεικνύει το ταλέντο και την επιμονή της, αποτελώντας πρότυπο για τους νέους αθλητές της χώρας.