Στη σύλληψη ενός 29χρονου καλαθοσφαιριστή της Α2, υπηκόου ΗΠΑ, προχώρησαν τα στελέχη της Τροχαίας Αθηνών τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, καθώς με το αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ μπήκε στις γραμμές του τραίνου στη διασταύρωση της Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα και εκεί το όχημα ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας πρόβλημα στην κυκλοφορία των συρμών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν σε αλκομέτρηση τον 29χρονο, που το 2024 είχε ανακηρυχθεί MVP στην κατηγορία του, και στο πρώτο αλκοτέστ βρέθηκε θετικό με μέτρηση 0,51mg/l, ενώ το ποσοστό της δεύτερης μέτρησης ήταν 0,56 mg/l.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών, αλλά και επειδή στερείται των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων για παραμονή στη χώρα μας.