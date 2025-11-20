Έναν 60χρονο άνδρα συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας αρχαιοτήτων. Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα το πρωί τής Πέμπτης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Αλβανία, Ιταλία, αλλά και στη Βουλγαρία, όπου έγιναν 35 συλλήψεις.



Στη χώρα μας οι αστυνομικοί είχαν στοχοποιήσει τέσσερα άτομα και πραγματοποίησαν έρευνες στο κέντρο της Αθήνας, τη Σαρωνίδα, τη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και τη Χαλκιδική.

Στην κατοχή του 60χρονου βρήκαν:

474- αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

4- αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

3- κινητά τηλέφωνα και -4- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

5- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

2- ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος εγγράφων,

2- τραπεζικές κάρτες

όχημα και

το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ.

Η απόφαση για την ταυτόχρονη επιχείρηση σε έξι κράτη ελήφθη, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει μια ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο.



