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Και εγώ εξακολουθώ να το αναζητώ.

Αλλά επειδή είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης και ένα σπάνιο τεκμήριο της ζωής της Χριστίνας Ωνάση.

Όχι μόνο επειδή αποτελεί μέρος της προσωπικής μου δημοσιογραφικής διαδρομής.

Εάν υπάρχει, αξίζει να εντοπιστεί, να συντηρηθεί και να ψηφιοποιηθεί.

Το πρωτότυπο φιλμ των 16 χιλιοστών, όμως, μπορεί να βρίσκεται ακόμη κάπου.

Η βιντεοταινία της, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκα αργότερα, επαναχρησιμοποιήθηκε και χάθηκε.

Η συνέντευξη του 1978 μεταδόθηκε από την ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες χωρούν δέκα χρόνια και ολόκληρη η τελευταία περίοδος της ζωής της.

Θυμάμαι επίσης το δωμάτιό της στον Σκορπιό, όπου τα προσωπικά της αντικείμενα έδιναν την αίσθηση μιας ζωής που είχε διακοπεί απότομα.

Και να δέχεται να μιλήσει στην κάμερα ενός ελληνικού τηλεοπτικού συνεργείου.

Να βρίσκεται δίπλα στον Σεργκέι Καούζοφ.

Θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα στη γωνιά της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα.

Όταν σκέφτομαι σήμερα τη Χριστίνα Ωνάση, δεν έρχονται πρώτα στο μυαλό μου τα εκατομμύρια, τα πλοία ή οι τίτλοι των περιοδικών.

Μια συνέντευξη που αξίζει να ξαναβρεθεί

Μόνο η σιωπή ενός τόπου όπου αναπαύονταν μέλη μιας οικογένειας που είχε γνωρίσει την κορυφή της οικονομικής δύναμης, αλλά και απανωτές τραγωδίες.

Θυμάμαι επίσης τον απέριττο τάφο της στο παρεκκλήσι του Σκορπιού.

Μια γυναίκα που είχε ζήσει ανάμεσα σε αμύθητο πλούτο και διεθνή δημοσιότητα, αλλά το δωμάτιό της εξακολουθούσε να αποπνέει μια βαθιά ανθρώπινη απουσία.

Ήταν μια εικόνα που μου έμεινε ανεξίτηλη.

Θυμάμαι τα ρούχα της, τακτοποιημένα και έτοιμα, λες και η ίδια θα άνοιγε την πόρτα και θα έμπαινε από στιγμή σε στιγμή.

Εκείνο που με συγκίνησε περισσότερο ήταν το δωμάτιο της Χριστίνας.

Ήταν ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε δημιουργήσει το προσωπικό του καταφύγιο και όπου είχαν εκτυλιχθεί πολλές από τις πιο γνωστές στιγμές της οικογένειας.

Ο Σκορπιός δεν ήταν απλώς ένα ιδιωτικό νησί με τεράστια ιστορία.

Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνώ.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, το 1992, είχα την ευκαιρία να φιλοξενηθώ για δύο ημέρες στον Σκορπιό, με τη φροντίδα του Ιδρύματος Ωνάση.

Σκορπιός 1992: Το δωμάτιο που έμοιαζε να την περιμένει

Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και ενταφιάστηκε στον Σκορπιό, κοντά στον πατέρα και στον αδελφό της.

Το βέβαιο είναι ότι η ζωή της τελείωσε πρόωρα.

Δεν υπάρχει λόγος να αναπαράγονται ως βεβαιότητες οι θεωρίες που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό της.

Οι ιατρικές ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα της εποχής αναφέρθηκαν σε οξύ καρδιακό ή πνευμονικό επεισόδιο, χωρίς να λείψουν οι αντικρουόμενες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες.

Σύμφωνα με τις τότε αναφορές, βρέθηκε νεκρή σε κατοικία όπου φιλοξενούνταν.

Ο θάνατός της προκάλεσε διεθνή συγκίνηση και πλήθος δημοσιευμάτων.

Ήταν μόλις 37 ετών, λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσει τα 38.

Η Χριστίνα Ωνάση πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1988, στην περιοχή του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Η Χριστίνα παρέμεινε μια γυναίκα που, παρά την τεράστια περιουσία της, αναζητούσε επίμονα τη σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία.

Ωστόσο, και ο τελευταίος γάμος της οδηγήθηκε σε διάλυση.

Η γέννηση της Αθηνάς αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της.

Από τον τέταρτο γάμο της απέκτησε τη μοναδική της κόρη, Αθηνά, που γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1985.

Ο γάμος αυτός λύθηκε το 1980.

Ο τρίτος ήταν με τον Σεργκέι Καούζοφ το 1978, στη Μόσχα.

Ο δεύτερος, το 1975, με τον Έλληνα επιχειρηματία Αλέξανδρο Ανδρεάδη.

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον Αμερικανό Τζόζεφ Μπόλκερ το 1971.

Η προσωπική ζωή της Χριστίνας Ωνάση απασχολούσε διαρκώς τον διεθνή Τύπο.

Τέσσερις γάμοι και η αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας

Συμμετείχε ενεργά στις επιχειρηματικές αποφάσεις και επιχείρησε να διατηρήσει την ισχύ του οικογενειακού ομίλου.

Η Χριστίνα δεν υπήρξε απλώς μια πλούσια κληρονόμος που ζούσε από τα χρήματα του πατέρα της.

Σύγχρονα δημοσιεύματα της δεκαετίας του 1970 αποτιμούσαν την αυτοκρατορία Ωνάση σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις διέφεραν, καθώς επρόκειτο για σύνθετο σύνολο επιχειρήσεων, πλοίων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία, αλλά και την ευθύνη διαχείρισης ενός πολύπλοκου επιχειρηματικού οργανισμού.

Μέσα σε περίπου δύο χρόνια, η Χριστίνα έχασε τρία από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της.

Και τον Μάρτιο του 1975 πέθανε ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

Το 1974 πέθανε η μητέρα της.

Το 1973 ο αδελφός της Αλέξανδρος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Πίσω όμως από την οικονομική ισχύ υπήρχαν μεγάλες οικογενειακές εντάσεις.

Ο πατέρας της είχε δημιουργήσει μια παγκόσμια ναυτιλιακή αυτοκρατορία, με δραστηριότητες στις θαλάσσιες μεταφορές, στην αεροπορία και στις επενδύσεις.

Μεγάλωσε ανάμεσα σε πολυτελείς κατοικίες, θαλαμηγούς, αεροπλάνα και διεθνείς προσωπικότητες.

Ήταν κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση και της Τίνας Λιβανού και αδελφή του Αλέξανδρου Ωνάση.

Η Χριστίνα Ωνάση γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1950 στη Νέα Υόρκη.

Η ζωή μιας κληρονόμου που γνώρισε περισσότερες απώλειες από ευτυχισμένες στιγμές

Και θα ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή εάν, σχεδόν μισό αιώνα μετά, μπορούσαμε να ξαναδούμε τη Χριστίνα Ωνάση να μιλά μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, στη Μόσχα του 1978.

Εξακολουθώ όμως να το αναζητώ.

Ούτε εάν φυλάχθηκε σωστά όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν γνωρίζω σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν το πρωτότυπο κινηματογραφικό υλικό εξακολουθεί να υπάρχει, υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να εξεταστεί εάν διασώζονται η εικόνα και ο ήχος.

Για την καταγραφή του ήχου υπήρχε μαγνητική επίστρωση στην άκρη του φιλμ.

Ήταν φιλμ reversal, δηλαδή κινηματογραφικό φιλμ που μετά την εμφάνισή του έδινε απευθείας θετική εικόνα, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού αρνητικού και θετικής κόπιας.

Θυμάμαι πολύ καλά το χαρακτηριστικό δεκάλεπτο κουτί του φιλμ, το οποίο πήρα μαζί μου και έφερα στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη δεν είχε πραγματοποιηθεί αρχικά σε βιντεοταινία.

Το φιλμ των 16 χιλιοστών που εξακολουθώ να αναζητώ

Αλλά υπάρχει ακόμη μια ελπίδα.

Ήταν μια πρακτική που χαρακτήρισε για χρόνια τη λειτουργία τηλεοπτικών αρχείων, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικό μέρος της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης.

Μια εικόνα που θα μπορούσε να αποτελεί σήμερα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο της ελληνικής τηλεόρασης είχε χαθεί εξαιτίας της πρακτικής επαναχρησιμοποίησης των μαγνητικών ταινιών.

Η συνέντευξη της Χριστίνας Ωνάση είχε σβηστεί.

Κάποιος την είχε πάρει για να γράψει ποδοσφαιρικό υλικό.

Όπως πληροφορήθηκα, η βιντεοταινία στην οποία είχε καταγραφεί η συνέντευξη είχε τοποθετηθεί μαζί με άλλες ταινίες που χρησιμοποιούνταν ξανά για την εγγραφή νέων τηλεοπτικών γεγονότων.

Και τότε ήρθε η δυσάρεστη έκπληξη.

Λίγους μήνες αργότερα θέλησα να αναζητήσω αυτό το τηλεοπτικό ντοκουμέντο.

Η εικόνα που μεταδόθηκε από τη Μόσχα καταγράφηκε στην Αθήνα σε βιντεοταινία.

Εκείνη την εποχή, η αποστολή τηλεοπτικού υλικού από το εξωτερικό ήταν μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από ό,τι σήμερα.

Η συνέντευξη κινηματογραφήθηκε από το συνεργείο της ΕΡΤ και στάλθηκε μέσω δορυφορικής σύνδεσης στην Αθήνα, όπου μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε στην Αθήνα – Και ύστερα χάθηκε

Ωστόσο, το γεγονός ότι μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου είχε παντρευτεί έναν άνθρωπο του σοβιετικού ναυτιλιακού μηχανισμού ήταν από μόνο του μια είδηση με οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές διαστάσεις.

Και ο Καούζοφ είχε αρνηθεί δημοσίως ότι συνδεόταν με την KGB.

Η ίδια η Χριστίνα απέρριπτε τις κατηγορίες εναντίον του συζύγου της, ζητώντας αποδείξεις από όσους τον χαρακτήριζαν πράκτορα.

Αυτές ήταν υποψίες και δημοσιογραφικές αναφορές της εποχής, όχι αποδεδειγμένα γεγονότα.

Υπήρχε ακόμη η υποψία ότι μια τέτοια σχέση θα μπορούσε να προσφέρει στη σοβιετική πλευρά πρόσβαση σε επιχειρηματικές γνώσεις και πληροφορίες για τη διεθνή ναυτιλία.

Μάλιστα, το αμερικανικό περιοδικό TIME, σε δημοσίευμά του στις 7 Αυγούστου 1978, αναφερόταν σε εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις του με την KGB.

Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν έντονες φήμες ότι ο Καούζοφ είχε σχέσεις με τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες.

Η αντίθεση ήταν εντυπωσιακή.

Από την άλλη, ένας Σοβιετικός πολίτης που είχε εργαστεί σε κρατικό οργανισμό ναυλώσεων.

Από τη μία πλευρά βρισκόταν η κληρονόμος μιας από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές αυτοκρατορίες του καπιταλιστικού κόσμου.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε γάμο, προκαλώντας τεράστια δημοσιότητα.

Είχε εργαστεί στη Sovfracht, τον σοβιετικό οργανισμό ναυλώσεων πλοίων, και είχε γνωρίσει τη Χριστίνα Ωνάση στο Παρίσι, στο πλαίσιο επιχειρηματικών επαφών που αφορούσαν τη ναυτιλία.

Ο Σεργκέι Καούζοφ δεν ήταν ένας τυχαίος Σοβιετικός πολίτης.

Ποιος ήταν ο Σεργκέι Καούζοφ και γιατί συζητούσαν για την KGB;

Και το κυριότερο: πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, έχοντας δίπλα της τον Σοβιετικό σύζυγό της, με τον οποίο είχε συνδεθεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες της εποχής.

Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ήταν η μοναδική συνέντευξη που έδωσε ποτέ στη ζωή της. Ήταν όμως αναμφισβήτητα μια σπάνια τηλεοπτική συνομιλία, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική της ζωή βρισκόταν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές ψηφιακές κάμερες ούτε η ευκολία της βιντεοσκόπησης με ένα κινητό τηλέφωνο. Δουλεύαμε με κινηματογραφικό φιλμ και ολόκληρη τεχνική διαδικασία για να φτάσει μια εικόνα στο τηλεοπτικό δελτίο.

Πήρα το κινηματογραφικό συνεργείο της ΕΡΤ και την πλησίασα.

Η δημοσιογραφική μου αντίδραση ήταν άμεση.

Ήταν χαλαρή, χαμογελαστή, χωρίς εκείνη την επισημότητα που θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα της δικής της οικονομικής και κοινωνικής θέσης.

Τη θυμάμαι να στέκεται σε μια πλευρά της αίθουσας, να τρώει ξηρούς καρπούς και να έχει εξαιρετικά καλή διάθεση.

Η Χριστίνα δεν έμοιαζε με την απόμακρη, δυσπρόσιτη κληρονόμο που περιέγραφαν συχνά τα διεθνή περιοδικά.

Είχαν παντρευτεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα, την 1η Αυγούστου 1978, στη Μόσχα.

Δίπλα της στεκόταν ο σύζυγός της, Σεργκέι Καούζοφ.

Σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα, ανάμεσα στους προσκεκλημένους, είδα ξαφνικά τη Χριστίνα Ωνάση.

Η Χριστίνα Ωνάση σε μια γωνιά της ελληνικής πρεσβείας

Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ ότι, παράλληλα με το πολιτικό ρεπορτάζ, θα προέκυπτε μια από τις πιο ασυνήθιστες συνεντεύξεις της δημοσιογραφικής μου διαδρομής.

Η αποστολή της ΕΡΤ κάλυπτε τις διπλωματικές επαφές, τις δηλώσεις και τις επίσημες εκδηλώσεις.

Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Σοβιετική Ένωση μετά την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων το 1924.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 1978, έπειτα από πρόσκληση του Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών Αντρέι Γκρομύκο.

Η Ελλάδα, λίγα μόλις χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, επιχειρούσε να αναπτύξει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, σε μια εποχή κατά την οποία ο Ψυχρός Πόλεμος εξακολουθούσε να καθορίζει τις διεθνείς ισορροπίες.

Ήταν ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός.

Τον Σεπτέμβριο του 1978 βρέθηκα στη Μόσχα ως δημοσιογράφος της ΕΡΤ, καλύπτοντας την επίσημη επίσκεψη του τότε υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Ράλλη στη Σοβιετική Ένωση.

Σεπτέμβριος 1978: Η ιστορική επίσκεψη του Γεωργίου Ράλλη στη Μόσχα

Και ανάμεσα στις δύο αναμνήσεις υπάρχει μια τρίτη ιστορία: η εξαφάνιση από το τηλεοπτικό αρχείο της ΕΡΤ της συνέντευξης που είχα μεταδώσει από τη σοβιετική πρωτεύουσα.

Η δεύτερη είναι η εικόνα του δωματίου της στον Σκορπιό, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της. Ένα δωμάτιο που έμοιαζε να περιμένει ακόμη την επιστροφή της.

Η πρώτη είναι μια απρόσμενη συνέντευξη που της πήρα στη Μόσχα το 1978, όταν ήταν παντρεμένη με τον Σοβιετικό Σεργκέι Καούζοφ.

Για μένα, όμως, η Χριστίνα Ωνάση συνδέεται με δύο προσωπικές δημοσιογραφικές αναμνήσεις.

Τριάντα οκτώ χρόνια μετά, η ιστορία της εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τα δισεκατομμύρια, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τον Σκορπιό και τους τέσσερις γάμους της, αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά μιας γυναίκας που βρέθηκε από τη γέννησή της κάτω από τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας.

Στις 19 Νοεμβρίου 1988, σε ηλικία μόλις 37 ετών, έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Ωνάση . Η μοναχοκόρη του Αριστοτέλη Ωνάση, η γυναίκα που κληρονόμησε μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες του κόσμου, αλλά δεν κατάφερε να βρει την προσωπική ευτυχία που τόσο αναζητούσε.

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Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου 1988 ο αιφνίδιος θάνατος της Χριστίνας Ωνάση στην Αργεντινή και η συνέντευξη που της πήρα στη Μόσχα το 1978 και χάθηκε από την ΕΡΤ

Στις 19 Νοεμβρίου 1988, σε ηλικία μόλις 37 ετών, έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Ωνάση. Η μοναχοκόρη του Αριστοτέλη Ωνάση, η γυναίκα που κληρονόμησε μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες του κόσμου, αλλά δεν κατάφερε να βρει την προσωπική ευτυχία που τόσο αναζητούσε.

Τριάντα οκτώ χρόνια μετά, η ιστορία της εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τα δισεκατομμύρια, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τον Σκορπιό και τους τέσσερις γάμους της, αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά μιας γυναίκας που βρέθηκε από τη γέννησή της κάτω από τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας.

Για μένα, όμως, η Χριστίνα Ωνάση συνδέεται με δύο προσωπικές δημοσιογραφικές αναμνήσεις.

Η πρώτη είναι μια απρόσμενη συνέντευξη που της πήρα στη Μόσχα το 1978, όταν ήταν παντρεμένη με τον Σοβιετικό Σεργκέι Καούζοφ.

Η δεύτερη είναι η εικόνα του δωματίου της στον Σκορπιό, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της. Ένα δωμάτιο που έμοιαζε να περιμένει ακόμη την επιστροφή της.

Και ανάμεσα στις δύο αναμνήσεις υπάρχει μια τρίτη ιστορία: η εξαφάνιση από το τηλεοπτικό αρχείο της ΕΡΤ της συνέντευξης που είχα μεταδώσει από τη σοβιετική πρωτεύουσα.

Σεπτέμβριος 1978: Η ιστορική επίσκεψη του Γεωργίου Ράλλη στη Μόσχα

Τον Σεπτέμβριο του 1978 βρέθηκα στη Μόσχα ως δημοσιογράφος της ΕΡΤ, καλύπτοντας την επίσημη επίσκεψη του τότε υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Ράλλη στη Σοβιετική Ένωση.

Ήταν ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός.

Η Ελλάδα, λίγα μόλις χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, επιχειρούσε να αναπτύξει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, σε μια εποχή κατά την οποία ο Ψυχρός Πόλεμος εξακολουθούσε να καθορίζει τις διεθνείς ισορροπίες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 1978, έπειτα από πρόσκληση του Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών Αντρέι Γκρομύκο.

Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Σοβιετική Ένωση μετά την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων το 1924.

Η αποστολή της ΕΡΤ κάλυπτε τις διπλωματικές επαφές, τις δηλώσεις και τις επίσημες εκδηλώσεις.

Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ ότι, παράλληλα με το πολιτικό ρεπορτάζ, θα προέκυπτε μια από τις πιο ασυνήθιστες συνεντεύξεις της δημοσιογραφικής μου διαδρομής.

https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/xristina-onasi-quik/

Η Χριστίνα Ωνάση σε μια γωνιά της ελληνικής πρεσβείας

Σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα, ανάμεσα στους προσκεκλημένους, είδα ξαφνικά τη Χριστίνα Ωνάση.

Δίπλα της στεκόταν ο σύζυγός της, Σεργκέι Καούζοφ.

Είχαν παντρευτεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα, την 1η Αυγούστου 1978, στη Μόσχα.

Η Χριστίνα δεν έμοιαζε με την απόμακρη, δυσπρόσιτη κληρονόμο που περιέγραφαν συχνά τα διεθνή περιοδικά.

Τη θυμάμαι να στέκεται σε μια πλευρά της αίθουσας, να τρώει ξηρούς καρπούς και να έχει εξαιρετικά καλή διάθεση.

Ήταν χαλαρή, χαμογελαστή, χωρίς εκείνη την επισημότητα που θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα της δικής της οικονομικής και κοινωνικής θέσης.

Η δημοσιογραφική μου αντίδραση ήταν άμεση.

Πήρα το κινηματογραφικό συνεργείο της ΕΡΤ και την πλησίασα.

Τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές ψηφιακές κάμερες ούτε η ευκολία της βιντεοσκόπησης με ένα κινητό τηλέφωνο. Δουλεύαμε με κινηματογραφικό φιλμ και ολόκληρη τεχνική διαδικασία για να φτάσει μια εικόνα στο τηλεοπτικό δελτίο.

Της ζήτησα συνέντευξη.

Και εκείνη δέχθηκε.

Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ήταν η μοναδική συνέντευξη που έδωσε ποτέ στη ζωή της. Ήταν όμως αναμφισβήτητα μια σπάνια τηλεοπτική συνομιλία, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική της ζωή βρισκόταν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Και το κυριότερο: πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, έχοντας δίπλα της τον Σοβιετικό σύζυγό της, με τον οποίο είχε συνδεθεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες της εποχής.

Ποιος ήταν ο Σεργκέι Καούζοφ και γιατί συζητούσαν για την KGB;

Ο Σεργκέι Καούζοφ δεν ήταν ένας τυχαίος Σοβιετικός πολίτης.

Είχε εργαστεί στη Sovfracht, τον σοβιετικό οργανισμό ναυλώσεων πλοίων, και είχε γνωρίσει τη Χριστίνα Ωνάση στο Παρίσι, στο πλαίσιο επιχειρηματικών επαφών που αφορούσαν τη ναυτιλία.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε γάμο, προκαλώντας τεράστια δημοσιότητα.

Από τη μία πλευρά βρισκόταν η κληρονόμος μιας από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές αυτοκρατορίες του καπιταλιστικού κόσμου.

Από την άλλη, ένας Σοβιετικός πολίτης που είχε εργαστεί σε κρατικό οργανισμό ναυλώσεων.

Η αντίθεση ήταν εντυπωσιακή.

Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν έντονες φήμες ότι ο Καούζοφ είχε σχέσεις με τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες.

Μάλιστα, το αμερικανικό περιοδικό TIME, σε δημοσίευμά του στις 7 Αυγούστου 1978, αναφερόταν σε εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις του με την KGB.

Υπήρχε ακόμη η υποψία ότι μια τέτοια σχέση θα μπορούσε να προσφέρει στη σοβιετική πλευρά πρόσβαση σε επιχειρηματικές γνώσεις και πληροφορίες για τη διεθνή ναυτιλία.

Αυτές ήταν υποψίες και δημοσιογραφικές αναφορές της εποχής, όχι αποδεδειγμένα γεγονότα.

Η ίδια η Χριστίνα απέρριπτε τις κατηγορίες εναντίον του συζύγου της, ζητώντας αποδείξεις από όσους τον χαρακτήριζαν πράκτορα.

Και ο Καούζοφ είχε αρνηθεί δημοσίως ότι συνδεόταν με την KGB.

Ωστόσο, το γεγονός ότι μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου είχε παντρευτεί έναν άνθρωπο του σοβιετικού ναυτιλιακού μηχανισμού ήταν από μόνο του μια είδηση με οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές διαστάσεις.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε στην Αθήνα – Και ύστερα χάθηκε

Η συνέντευξη κινηματογραφήθηκε από το συνεργείο της ΕΡΤ και στάλθηκε μέσω δορυφορικής σύνδεσης στην Αθήνα, όπου μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων.

Εκείνη την εποχή, η αποστολή τηλεοπτικού υλικού από το εξωτερικό ήταν μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από ό,τι σήμερα.

Η εικόνα που μεταδόθηκε από τη Μόσχα καταγράφηκε στην Αθήνα σε βιντεοταινία.

Λίγους μήνες αργότερα θέλησα να αναζητήσω αυτό το τηλεοπτικό ντοκουμέντο.

Και τότε ήρθε η δυσάρεστη έκπληξη.

Όπως πληροφορήθηκα, η βιντεοταινία στην οποία είχε καταγραφεί η συνέντευξη είχε τοποθετηθεί μαζί με άλλες ταινίες που χρησιμοποιούνταν ξανά για την εγγραφή νέων τηλεοπτικών γεγονότων.

Κάποιος την είχε πάρει για να γράψει ποδοσφαιρικό υλικό.

Η συνέντευξη της Χριστίνας Ωνάση είχε σβηστεί.

Μια εικόνα που θα μπορούσε να αποτελεί σήμερα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο της ελληνικής τηλεόρασης είχε χαθεί εξαιτίας της πρακτικής επαναχρησιμοποίησης των μαγνητικών ταινιών.

Ήταν μια πρακτική που χαρακτήρισε για χρόνια τη λειτουργία τηλεοπτικών αρχείων, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικό μέρος της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης.

Αλλά υπάρχει ακόμη μια ελπίδα.

Το φιλμ των 16 χιλιοστών που εξακολουθώ να αναζητώ

Η συνέντευξη δεν είχε πραγματοποιηθεί αρχικά σε βιντεοταινία.

Είχε κινηματογραφηθεί σε φιλμ 16 χιλιοστών.

Θυμάμαι πολύ καλά το χαρακτηριστικό δεκάλεπτο κουτί του φιλμ, το οποίο πήρα μαζί μου και έφερα στην Ελλάδα.

Ήταν φιλμ reversal, δηλαδή κινηματογραφικό φιλμ που μετά την εμφάνισή του έδινε απευθείας θετική εικόνα, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού αρνητικού και θετικής κόπιας.

Για την καταγραφή του ήχου υπήρχε μαγνητική επίστρωση στην άκρη του φιλμ.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν το πρωτότυπο κινηματογραφικό υλικό εξακολουθεί να υπάρχει, υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να εξεταστεί εάν διασώζονται η εικόνα και ο ήχος.

Δεν γνωρίζω σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σήμερα.

Ούτε εάν φυλάχθηκε σωστά όλα αυτά τα χρόνια.

Εξακολουθώ όμως να το αναζητώ.

Και θα ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή εάν, σχεδόν μισό αιώνα μετά, μπορούσαμε να ξαναδούμε τη Χριστίνα Ωνάση να μιλά μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, στη Μόσχα του 1978.

Η ζωή μιας κληρονόμου που γνώρισε περισσότερες απώλειες από ευτυχισμένες στιγμές

Η Χριστίνα Ωνάση γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1950 στη Νέα Υόρκη.

Ήταν κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση και της Τίνας Λιβανού και αδελφή του Αλέξανδρου Ωνάση.

Μεγάλωσε ανάμεσα σε πολυτελείς κατοικίες, θαλαμηγούς, αεροπλάνα και διεθνείς προσωπικότητες.

Ο πατέρας της είχε δημιουργήσει μια παγκόσμια ναυτιλιακή αυτοκρατορία, με δραστηριότητες στις θαλάσσιες μεταφορές, στην αεροπορία και στις επενδύσεις.

Πίσω όμως από την οικονομική ισχύ υπήρχαν μεγάλες οικογενειακές εντάσεις.

Το 1973 ο αδελφός της Αλέξανδρος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Το 1974 πέθανε η μητέρα της.

Και τον Μάρτιο του 1975 πέθανε ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

Μέσα σε περίπου δύο χρόνια, η Χριστίνα έχασε τρία από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της.

Κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία, αλλά και την ευθύνη διαχείρισης ενός πολύπλοκου επιχειρηματικού οργανισμού.

Σύγχρονα δημοσιεύματα της δεκαετίας του 1970 αποτιμούσαν την αυτοκρατορία Ωνάση σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις διέφεραν, καθώς επρόκειτο για σύνθετο σύνολο επιχειρήσεων, πλοίων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η Χριστίνα δεν υπήρξε απλώς μια πλούσια κληρονόμος που ζούσε από τα χρήματα του πατέρα της.

Συμμετείχε ενεργά στις επιχειρηματικές αποφάσεις και επιχείρησε να διατηρήσει την ισχύ του οικογενειακού ομίλου.

Τέσσερις γάμοι και η αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας

Η προσωπική ζωή της Χριστίνας Ωνάση απασχολούσε διαρκώς τον διεθνή Τύπο.

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον Αμερικανό Τζόζεφ Μπόλκερ το 1971.

Ο δεύτερος, το 1975, με τον Έλληνα επιχειρηματία Αλέξανδρο Ανδρεάδη.

Ο τρίτος ήταν με τον Σεργκέι Καούζοφ το 1978, στη Μόσχα.

Ο γάμος αυτός λύθηκε το 1980.

Το 1984 παντρεύτηκε τον Γάλλο επιχειρηματία Τιερί Ρουσέλ.

Από τον τέταρτο γάμο της απέκτησε τη μοναδική της κόρη, Αθηνά, που γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1985.

Η γέννηση της Αθηνάς αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της.

Ωστόσο, και ο τελευταίος γάμος της οδηγήθηκε σε διάλυση.

Η Χριστίνα παρέμεινε μια γυναίκα που, παρά την τεράστια περιουσία της, αναζητούσε επίμονα τη σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία.

19 Νοεμβρίου 1988: Ο αιφνίδιος θάνατος στην Αργεντινή

Η Χριστίνα Ωνάση πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1988, στην περιοχή του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Ήταν μόλις 37 ετών, λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσει τα 38.

Ο θάνατός της προκάλεσε διεθνή συγκίνηση και πλήθος δημοσιευμάτων.

Σύμφωνα με τις τότε αναφορές, βρέθηκε νεκρή σε κατοικία όπου φιλοξενούνταν.

Οι ιατρικές ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα της εποχής αναφέρθηκαν σε οξύ καρδιακό ή πνευμονικό επεισόδιο, χωρίς να λείψουν οι αντικρουόμενες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες.

Δεν υπάρχει λόγος να αναπαράγονται ως βεβαιότητες οι θεωρίες που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό της.

Το βέβαιο είναι ότι η ζωή της τελείωσε πρόωρα.

Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και ενταφιάστηκε στον Σκορπιό, κοντά στον πατέρα και στον αδελφό της.

Σκορπιός 1992: Το δωμάτιο που έμοιαζε να την περιμένει

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, το 1992, είχα την ευκαιρία να φιλοξενηθώ για δύο ημέρες στον Σκορπιό, με τη φροντίδα του Ιδρύματος Ωνάση.

Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνώ.

Ο Σκορπιός δεν ήταν απλώς ένα ιδιωτικό νησί με τεράστια ιστορία.

Ήταν ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε δημιουργήσει το προσωπικό του καταφύγιο και όπου είχαν εκτυλιχθεί πολλές από τις πιο γνωστές στιγμές της οικογένειας.

Εκείνο που με συγκίνησε περισσότερο ήταν το δωμάτιο της Χριστίνας.

Θυμάμαι τα ρούχα της, τακτοποιημένα και έτοιμα, λες και η ίδια θα άνοιγε την πόρτα και θα έμπαινε από στιγμή σε στιγμή.

Ήταν μια εικόνα που μου έμεινε ανεξίτηλη.

Μια γυναίκα που είχε ζήσει ανάμεσα σε αμύθητο πλούτο και διεθνή δημοσιότητα, αλλά το δωμάτιό της εξακολουθούσε να αποπνέει μια βαθιά ανθρώπινη απουσία.

Θυμάμαι επίσης τον απέριττο τάφο της στο παρεκκλήσι του Σκορπιού.

Καμία υπερβολή.

Καμία επίδειξη πλούτου.

Μόνο η σιωπή ενός τόπου όπου αναπαύονταν μέλη μιας οικογένειας που είχε γνωρίσει την κορυφή της οικονομικής δύναμης, αλλά και απανωτές τραγωδίες.

Μια συνέντευξη που αξίζει να ξαναβρεθεί

Όταν σκέφτομαι σήμερα τη Χριστίνα Ωνάση, δεν έρχονται πρώτα στο μυαλό μου τα εκατομμύρια, τα πλοία ή οι τίτλοι των περιοδικών.

Θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα στη γωνιά της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα.

Να τρώει ξηρούς καρπούς.

Να χαμογελά.

Να βρίσκεται δίπλα στον Σεργκέι Καούζοφ.

Και να δέχεται να μιλήσει στην κάμερα ενός ελληνικού τηλεοπτικού συνεργείου.

Θυμάμαι επίσης το δωμάτιό της στον Σκορπιό, όπου τα προσωπικά της αντικείμενα έδιναν την αίσθηση μιας ζωής που είχε διακοπεί απότομα.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες χωρούν δέκα χρόνια και ολόκληρη η τελευταία περίοδος της ζωής της.

Η συνέντευξη του 1978 μεταδόθηκε από την ΕΡΤ.

Η βιντεοταινία της, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκα αργότερα, επαναχρησιμοποιήθηκε και χάθηκε.

Το πρωτότυπο φιλμ των 16 χιλιοστών, όμως, μπορεί να βρίσκεται ακόμη κάπου.

Σε κάποιο κουτί.

Σε κάποιο ράφι.

Σε κάποιο ξεχασμένο αρχείο.

Εάν υπάρχει, αξίζει να εντοπιστεί, να συντηρηθεί και να ψηφιοποιηθεί.

Όχι μόνο επειδή αποτελεί μέρος της προσωπικής μου δημοσιογραφικής διαδρομής.

Αλλά επειδή είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης και ένα σπάνιο τεκμήριο της ζωής της Χριστίνας Ωνάση.

Και εγώ εξακολουθώ να το αναζητώ.