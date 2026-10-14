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Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, του Ολυμπιονίκη του ταεκβοντό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών, έπειτα από μάχη με το σπάνιο καρκίνωμα NUT. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενη στην απώλεια του συζύγου της και στη δυσκολία να απαντήσει στα ερωτήματα των παιδιών τους για τον θάνατό του.

«Τέσσερα χρόνια πριν τέτοια ώρα μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες φεύγεις. Ότι δεν θα σε βρει το πρωί. Έφυγες στην αγκαλιά μου και για αυτό το δώρο θα σε ευχαριστώ πάντα» ξεκινά στην ανάρτησή της η Δώρα Τσαμπάζη.

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Συνεχίζει, δε, με συγκλονιστικό τρόπο γράφοντας: «Πολλά κατάφερα χωρίς εσένα, δύσκολα, απίθανα, πράγματα που δεν είχα διανοηθεί ότι θα χρειαστεί να περάσω. Ένα πράγμα όμως δεν έχω καταφέρει, να δώσω μια απάντηση που να αρκεί στα παιδιά μας, γιατί δεν γίνεται να ξανά ζωντανέψεις».

«Και εκεί, όσες υπερδυνάμεις κι αν νιώθω ότι απέκτησα, γκρεμίζονται όλες. Γιατί πάντα σκέφτομαι αγαπημένε μου, ότι το ΚΕΝΟ σου δεν θα γεμίσει ποτέ» καταλήγει η Δώρα Τσαμπάζη για τον σύζυγό της Αλέξανδρο Νικολαΐδη.