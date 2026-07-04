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Στιγμές μεγάλης αγωνίας έζησε ο Άλντο Μοντάνο, ο Ιταλός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ έπειτα από γεύμα σε εστιατόριο της Ρώμης.

Ο πρώην πρωταθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Santo Spirito, όπου δέχθηκε άμεσα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, φορώντας μάσκα οξυγόνου, περιγράφοντας τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε.

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Όπως εξήγησε, πάσχει από σοβαρή αλλεργία στην καζεΐνη, πρωτεΐνη που βρίσκεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τόνισε ότι είχε ενημερώσει εγκαίρως το προσωπικό του εστιατορίου για την αλλεργία του πριν από το γεύμα, ωστόσο κάτι φαίνεται πως πήγε λάθος, με αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονη αλλεργική αντίδραση που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Μοντάνο θέλησε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της σωστής διαχείρισης των τροφικών αλλεργιών. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια αλλεργία δεν αποτελεί ιδιοτροπία, διατροφική επιλογή ή απλή δυσανεξία, αλλά μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση που απαιτεί απόλυτη προσοχή και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους επαγγελματίες της εστίασης να αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη σοβαρότητα κάθε ενημέρωση πελάτη για αλλεργία, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια μικρή παράλειψη μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Όπως ανέφερε, όταν ένας άνθρωπος ενημερώνει για την αλλεργία του, ουσιαστικά εμπιστεύεται τη ζωή του σε όσους προετοιμάζουν και σερβίρουν το φαγητό του.

Ο Ιταλός Ολυμπιονίκης ευχαρίστησε τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση μεταφορά και περίθαλψή του, ενώ η ανάρτησή του προκάλεσε έντονη συγκίνηση και άνοιξε εκ νέου τη δημόσια συζήτηση στην Ιταλία για την ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης των τροφικών αλλεργιών στους χώρους εστίασης.