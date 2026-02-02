Η Λίζα Μπούκβιτς, Γερμανίδα αθλήτρια του Bobsleigh και Ολυμπιονίκης του 2018, αναγκάστηκε να δημιουργήσει προφίλ στην πλατφόρμα OnlyFans για να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία της για τους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο.

Η ίδια δήλωσε ότι η συμμετοχή της στους Αγώνες δεν θα ήταν δυνατή χωρίς αυτό το πρόσθετο εισόδημα, αφού οι παραδοσιακοί χορηγοί δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα της αθλητικής της καριέρας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει θα είναι μόνο αθλητικές, με μπικίνι ή κατά τη διάρκεια προπόνησης, και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να βγάλει ποτέ τα ρούχα της.

Η Μπούκβιτς υπογραμμίζει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός αθλητών αναζητά εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, λόγω περιορισμένων παραδοσιακών χορηγιών. «Είμαι Ολυμπιονίκης, αλλά δεν με ενδιαφέρει κανείς μόνο και μόνο λόγω αυτού του μεταλλίου. Είναι λυπηρό που δεν μπορώ να επικεντρωθώ αποκλειστικά στον αθλητισμό», ανέφερε.

Τα ετήσια έξοδα της αθλήτριας φτάνουν περίπου 50.000 ευρώ για προπονητικά κέντρα, ταξίδια, εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα, τα οποία καλύπτει κυρίως μέσω των εσόδων από το OnlyFans, σε συνδυασμό με τον τακτικό μισθό από τον γερμανικό στρατό. Με αυτό τον τρόπο, η Μπούκβιτς καταφέρνει να συνεχίσει την καριέρα της και να ονειρεύεται νέα μετάλλια.

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/onlyfans-exetazetai-i-polisi-tou-pleiopsifikou-paketou-ton-metochon-stin-ependytiki-etaireia-architect-capital