Στην αποκάλυψη ότι η ίδια έχει πέσει θύμα ανήθικης πρότασης όσο ήταν αθλήτρια του βάδην προχώρησε η Ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα.

Όπως είπε στην Espresso «φυσικά και μου έγινε ανήθικη πρόταση» προσθέτοντας πώς όταν συνέβη αυτό «έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα στο ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο».

Σύμφωνα με την ίδια το άτομο που της έκανε την ανήθικη πρόταση ήταν «προπονητής». «Αλλά ξέρεις κάτι, λέμε για το MeToo όμως βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και ενώ της λέγαμε “τι κάνεις;” εκείνη έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια. Εγώ παντρεύτηκα τον τελευταίο μου προπονητή και κάναμε τα παιδιά μας».

Στην ερώτηση, δε, τις λέει στα σχολεία που πηγαίνει για να πει την ιστορία της, η Αθανασία Τσουμελέκα απαντά «όταν τους βάζουμε το βίντεο και βλέπουν τα μετάλλια και τη δόξα, τους λέω ότι αυτή είναι μόνο μια στιγμή χαράς, όμως δεν ξεκίνησαν έτσι τα πράγματα. Ξεκίνησα από την Πρέβεζα από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, που είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσι να βάλουμε και οι τρεις αδερφές μου. Και τελικά με πείσμα και πίστη μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Πρέπει να ρισκάρουν οι νέοι για να κατακτήσουν τα όνειρά τους».

Στην ίδια συνέντευξη η πρωταθλήτρια στο βάδην μιλάει και για τον αποκλεισμό της το 2008 όταν «μπλέχτηκα σε μια υπόθεση ντόπινγκ. Με είχαν βγάλει ντοπαρισμένη». «Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται να είσαι έγκυος και ντοπαρισμένη;» συμπληρώνει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι «ήθελαν να με “φάνε“. Και επειδή είχα πάει στο εξωτερικό στα γραφεία του αντιντόπινγκ, στα σύνορα με τη Γαλλία, αυτό που μου είχαν πει ήταν “πάρε τώρα τα δύο χρόνια τιμωρία και μετά θα σε αφήσουμε να κάνεις ό,τι θέλεις”. Έκτοτε σιχάθηκα και σηκώθηκε και έφυγα».

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε αρχικά η χρυσή Ολυμπιονίκης.