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Οι ισχυρισμοί περί έρευνας για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν τη σίτιση μεταναστών και την ανέγερση δομών χαρακτηρίστηκαν από το υπουργείο ως ανυπόστατοι.

Τα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά συμβάσεις σίτισης που συνήφθησαν μετά το 2020, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι έχουν ήδη εξεταστεί μάρτυρες.

Πριν από την ίδρυση του υπουργείου Μετανάστευσης το 2020, οι συμβάσεις σίτισης διαχειρίζονταν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω έκτακτων διαδικασιών.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε το 2021 προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους ανά οικογένεια συγκριτικά με το προηγούμενο σύστημα επιδομάτων.

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Διαψεύδει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα δημοσιεύματα περί εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο έρευνας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αφορούν τη σίτιση των μεταναστών κυρίως την περίοδο μετά το 2020.

Πηγές του υπουργείου κάνουν λόγο για ανυπόστατα δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα υπογραμμίζοντας ότι «τα δημοσιεύματα περί δήθεν εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι απολύτως ανυπόστατα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

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Τι έλεγαν τα δημοσιεύματα

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που διαψεύδει το υπουργείο) εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά εκτός από την σίτιση και τη διαχείριση των κονδυλίων που δόθηκαν για την ανέγερση δομών φιλοξενίας στα νησιά και στην ενδοχώρα.

Μάλιστα ανέφεραν, ότι η έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πριν από λίγες ημέρες δείχνει μάλιστα ότι η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και έχουν εξεταστεί μάρτυρες.

Εως το 2020 και νωρίτερα, οι συμβάσεις για τη σίτιση γίνονταν με έκτακτες διαδικασίες, παρατάσεις και επιμέρους αναθέσεις. Συγκεκριμένα, από το 2016-2021 το ΥΠΕΘΑ (υπουργείο Εθνικής Αμυνας) ήταν η βασική αναθέτουσα αρχή για τις συμβάσεις σίτισης στις δομές φιλοξενίας. Οταν το 2020 ιδρύθηκε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για κάποιο χρονικό διάστημα η αρμοδιότητα των συμβάσεων σίτισης δεν μεταφέρθηκε αμέσως και εξακολουθούσε να τις διαχειρίζεται το ΥΠΕΘΑ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 το υπουργείο Μετανάστευσης με υπουργό τον Νότη Μηταράκη υπέγραψε τη νέα συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή σίτισης. Επειδή επρόκειτο για σύμβαση άνω των 20 εκατ. ευρώ, ο τότε υπουργός Μετανάστευσης έφερε το θέμα στη Βουλή.

Οπως ανακοίνωσε, «ο διαγωνισμός έγινε με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες, βάσει των άρθρων 28 και 39 του ν. 4412/2016. Εχει διάρκεια τέσσερα έτη και αξία 102 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως και 100% της συμβατικής αξίας». Ωστόσο το Δημόσιο δεσμεύεται να πληρώνει μόνο τις ημερήσιες μερίδες που παραγγέλνει ανάλογα με τις ροές. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε η διαδικασία της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία όμως είχε επικριθεί ιδιαίτερα από την αντιπολίτευση στη Βουλή, κυρίως γιατί, όπως προκύπτει, προκάλεσε αύξηση των κονδυλίων που έπρεπε να διατεθούν εφόσον προέβλεπε διανομή γευμάτων για όλο τον πληθυσμό των αιτούντων άσυλο που βρίσκονταν στις δομές.

Συγκεκριμένα, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο οι αιτούντες άσυλο που βρίσκονταν σε δομές στην ενδοχώρα λάμβαναν επίδομα, το οποίο έφθανε στα 400 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια, χωρίς να τους παρέχεται διατροφή. Ωστόσο, με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο και το υπολογιζόμενο κόστος ανά μερίδα, το συνολικό κόστος διατροφής μηνιαίως για μια τετραμελή οικογένεια έφθασε στα 825 ευρώ.