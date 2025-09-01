Δεκάδες είναι οι μετανάστες που αφίχθησαν μέχρι το πρωί της Δευτέρας (1/9) στην Κρήτη, προκαλώντας κινητοποίηση στις αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε διπλή επιχείρηση διάσωσης από το λιμενικό σώμα, καθώς νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν δύο σκάφη, στα οποία επέβαιναν 90 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσάνυχτα περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 51 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος, 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας, σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Οι δύο επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ