Πεπεισμένοι ότι πίσω από τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου από τον ίδιο τον γιο της κρύβονται οικονομικά κίνητρα, δηλώνουν οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι διεξήγαγαν την έρευνα.

Αν και ο 60χρονος φερόμενος ως μητροκτόνος επιχείρησε με κάθε τρόπο να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα, επικαλούμενος ακόμα και ντοκιμαντέρ του National Geographic, στο οποίο είχαν αναφερθεί σε παρόμοιο περιστατικό, οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών είδαν ότι είχε μεγάλα οικονομικά προβλήματα από μια επιχείρηση, ιδιοκτησίας του, η οποία είχε χρέη άνω των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Ταυτόχρονα πληροφορήθηκαν ότι ο κατηγορούμενος είχε βάλει στόχο του να πωλήσει το διαμέρισμα τής οδού Λυκαβηττού. Οχι μόνο είχε βάλει αγγελία αλλά είχε αποτανθεί και σε μεσίτες για να δουν το οίκημα. Επειδή η μητέρα του ήταν κατηγορηματικά αντίθετη στην πώληση, μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την κλείδωνε σε κάποιο δωμάτιο, κατά την επίσκεψη μεσίτη, προκειμένου να μην αντιληφθεί το σκοπό της επίσκεψης και να μην ακουστούν οι φωνές της.

Ο κατηγορούμενος έπεσε σε αντιφάσεις κατά τις καταθέσεις του, παρουσιάζοντας τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων για την ημέρα του Ιανουαρίου του 2022, όταν εντοπίστηκε απανθρακωμένη η 87χητα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Ο κατηγορούμενος μητροκτόνος αναμένεται το πρωί της Τρίτης να απολογηθεί στην Ανακρίτρια.