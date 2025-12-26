Τον 60χρονο γιο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου Γιάννη Παπαδόπουλο, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι, αρχικά ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε δυστύχημα και πολλοί πίστευαν ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει από κάποιο τσιγάρο, γιατί η 87χρονη κάπνιζε μανιωδώς.

Το πόρισμα τής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΠΥ, όμως, έκανε λόγο για την ύπαρξη επιταχυντή στον χώρο και έτσι ο Εισαγγελέας ζήτησε από τα στελέχη Ανθρωποκτονιών να ερευνήσουν την υπόθεση.

Πολύ γρήγορα ήρθαν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκε στα όργανα τού θύματος υψηλή συγκέντρωση ηρεμιστικών.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνά τους και διαπίστωσαν ότι ο μοναδικός που είχε κίνητρο αλλά και πρόσβαση στον χώρο ήταν ο 60χρονος γιος του θύματος.

Ο 60χρονος υποστήριζε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι είδε τη φωτιά στο διαμέρισμα, αλλά δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τον χώρο του σαλονιού και να σώσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, έπεσε σε αντιφάσεις στην περιγραφή των γεγονότων, ενώ υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ότι ο 60χρονος ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα και μάλιστα είχε απευθυνθεί σε μεσίτες, με την 87χρονη να είναι αντίθετη στην πώληση.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα και αφού είχαν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών, οδήγησαν τον 60χρονο στον 11ο όροφο τής ΓΑΔΑ για συμπληρωματική κατάθεση, αλλά και σε αυτή κράτησε την ίδια στάση. Οι αστυνομικοί υπέβαλαν τη δικογραφία και Εισαγγελέας και Ανακρίτρια αποφάσισαν την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Το πρωί της Παρασκευής οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από το σπίτι όπου διέμενε στον Άγιο Στέφανο με τη σύντροφό του και του πέρασαν χειροπέδες.