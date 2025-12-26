Η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, φαίνεται πως παίρνει δραματική τροπή, καθώς ο 60χρονος γιος της κρατείται από το πρωί στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ. Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, όπου η στάση του απέναντι στους αστυνομικούς ήταν ήρεμη, σα να τους περίμενε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει λέξη, ενώ μέχρι τότε υποστήριζε ότι η φωτιά στο σπίτι της μητέρας του είχε προκληθεί από τσιγάρο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του ένα μπιτόνι μεταφοράς καυσίμων, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, χρησιμοποιήθηκε τη μοιραία μέρα για να μεταφέρει βενζίνη και να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 60χρονος χορήγησε στη μητέρα του φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών πριν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Η Αγγελική Νικολούλη, που ασχολήθηκε με την υπόθεση μέσα από την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ», περιέγραψε το σχέδιο σε τρεις φάσεις: «Πέρα από τα χάπια, φαίνεται ότι της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά. Στη συνέχεια παρουσίασε σαθρό άλλοθι και κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό».

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι κατά την επικοινωνία της με τον γιο, εκείνος θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. «Όταν καταλάβαμε ότι είχαμε μπει στην έρευνα, μιλούσαμε συνεχώς. Τον Σεπτέμβριο έπεφτε σε αντιφάσεις και δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση για τη μητέρα του. Μιλούσε για αυτανάφλεξη. Στη γειτονιά καταλάβαμε ότι φερόταν βίαια, υπήρχε ένταση και οι γείτονες άκουγαν τη γυναίκα να κλαίει. Ήθελε να πουλήσει το σπίτι για τα χρέη του και μου έκανε εντύπωση ότι δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του», ανέφερε.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη δολοφονία προέρχονται από την Πυροσβεστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Στο διαμέρισμα και πάνω στα ρούχα της γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι της είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά. Το διοξείδιο του άνθρακα που εντοπίστηκε στο σώμα της δεν συνάδει με θάνατο από αναθυμιάσεις καπνού. Το θύμα δεν λάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή και η συγκεκριμένη ουσία δεν είχε συνταγογραφηθεί.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι ο γιος και η μητέρα είχαν συχνές διαμάχες λόγω οικονομικών ζητημάτων. Ο 60χρονος είχε πιέσει την Ελένη Παπαδοπούλου να πουλήσει το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, με στόχο να καλύψει τα χρέη του. Το διαμέρισμα είχε τεθεί προς πώληση για ποσό που ξεκινούσε από 500.000 ευρώ και έφτανε τα 2 εκατομμύρια, αλλά η μητέρα ήταν αντίθετη, γεγονός που πυροδοτούσε συνεχείς καβγάδες.

Η γυναίκα κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο γιος της δεν παραβρέθηκε, επικαλούμενος νόσηση από covid, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τον ΕΟΔΔΥ.

Η σύλληψη του 60χρονου έρχεται μετά από πολυετείς έρευνες και συγκέντρωση στοιχείων που αποκαλύπτουν ένα συγκλονιστικό σχέδιο δολοφονίας, αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα της βίας εντός οικογένειας και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν ορισμένοι να καλύψουν τα εγκλήματά τους.