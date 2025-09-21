Σε σοκ βρίσκεται ο πατέρας του 50χρονου που δολοφόνησε την ετεροθαλή αδερφή του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια παραδόχθηκε στις αρχές.

Ο πατέρας των δύο αδελφών εμφανίστηκε εμφανώς καταρρακωμένος σε δηλώσεις του, από τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες: «Ε, τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…».

Advertisement

Advertisement

Σχετικά με το εάν περίμενε ποτέ του μία τέτοια αντίδραση, ο πατέρας των δύο αδελφών ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν για τον γιο μου. Χρόνια, χρόνια είναι αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι. Καλό παιδί… όλοι τον ξέρουν».

Ο πατέρας του 50χρονου τόνισε επανειλημμένα πως ο γιος του ήταν αγαπητός στην κοινωνία, στη Θεσσαλονίκη, και δεν είχε δώσει δικαιώματα, λέγοντας τα εξής: «Ο σκοπός τώρα είναι πώς θα γίνει να τον απαλλάξουν οι δικαστές. Είναι καλό παιδί. Όπου να πας, όλοι συγχαρητήρια μού δίνουν. Όλος ο κόσμος».

«Δεν είχαν προηγούμενα»



Ο πατέρας του 50χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου και του 59χρονου θύματος τόνισε ότι τα παιδιά του δεν είχαν οποιοδήποτε πρόβλημα, αντίθετα διατηρούσαν καλές σχέσεις: «Ναι καλέ, ήτανε αγαπημένα. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου, στο σπίτι μου, εδώ ήτανε». Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 50χρονος δεν είχε εκφράσει κάποιο παράπονο για την αδερφή του. «Δεν είπε τίποτα κακό», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το εάν ο 50χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ο πατέρας ήταν για μια ακόμη φορά κατηγορηματικός: «Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε».

«Τώρα συνειδητοποιώ τι έχω κάνει»



Ο 50χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη (24/9). Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τον κατηγορούμενο να εμφανίζεται το πρωί της Κυριακής (21/9) στον εισαγγελέα κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδελφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», ανέφερε ο 50χρονος και πρόσθεσε: «Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».