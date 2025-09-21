Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Οπως τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο».

Advertisement

Advertisement

Ο αδελφοκτόνος έφτασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ο δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώνοντας ότι σκότωσε την αδελφή του. Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.

Είχε αφήσει σημείωμα στους ενοίκους της πολυκατοικίας

Η υπόθεση προκαλεί σοκ και λόγω μιας λεπτομέρειας που αποκάλυψαν κάτοικοι της πολυκατοικίας. Όπως κατέθεσαν, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στις εισόδους, στο οποίο μιλούσε με τρυφερά λόγια για την αδελφή του, ζητώντας από τους υπόλοιπους ενοίκους να δείχνουν κατανόηση και φροντίδα, λόγω της ευάλωτης κατάστασής της.

Ο κατηγορούμενος διαμένει στη Θέρμη, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.