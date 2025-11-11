Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών, εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών για να εξιχνιάσουν την ανθρωποκτονία ενός άνδρα από την Ουκρανία, μέσα στο διαμέρισμα όπου έμενε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας

Οι κάμερες τους κατέγραψαν κατά την είσοδο και έξοδο από την πολυκατοικία και μαζί με τα δακτυλικά αποτυπώματα, που άφησαν πίσω τους, κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν.

Advertisement

Advertisement

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας

Ως πιο πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία οι αστυνομικοί βλέπουν τη ληστεία, καθώς βρήκαν διαρρηγμένο και άδειο το χρηματοκιβώτιο του θύματος, μέσα στο οποίο έχουν πληροφορίες πως είχε τοποθετήσει το ποσό των 14.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα άγνωστης αξίας.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας

Για την υπόθεση έχουν συλλάβει δύο ομοεθνείς του, 29 και 38 ετών, οι οποίοι κατά την εξέτασή τους φέρονται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας