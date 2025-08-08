Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Κερατέα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με αναφορές καίγονταν σπίτια ενώ ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.

Advertisement

Advertisement