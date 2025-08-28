Δύο ανήλικοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Καστοριάς- Αμυνταίου, κοντά στην Κορρησό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ κατά τις 5:50 τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα. Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός και μία νεαρή, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία οδηγούσε ο 16χρονος.

Advertisement

Advertisement

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών αργά την νύχτα,γύρω στις 2, δήλωσαν στην αστυνομία ότι ψάχνουν τα παιδιά τους αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο τους.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα τροχαίας Καστοριάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ