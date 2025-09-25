Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του «Blue Star Chios» οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά το εργατικό δυστύχημα στο πλοίο και τον θάνατο του 20χρονου ναύτη. Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Τις συγκλονιστικές στιγμές από την στιγμή που ο 20χρονος Τάσος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο, έχει καταγράψει βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το MEGA, o νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Ήταν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Άγνωστο ακόμα πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα-ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.

Με βάση το ρεπορτάζ, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα;

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο 20χρονος που διέμενε σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου. Εκτιμάται ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί και να καταπλακωθεί θανάσιμα.

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άτυχο ναυτικό στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμενικό Σώμα διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star για το συμβάν

Η Blue Star σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αρχές για τη διερεύνηση του τραγικού συμβάντος.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό (σ.σ χθεσινό) δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».

Την ίδια ώρα, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios έως τις 11:00 σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και τιμής στη μνήμη του νεαρού συναδέλφου τους

H ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς τα λιμάνια Χάλκης-Διαφανίου-Καρπάθου-Κάσου-Ανάφης-Θήρας-Πειραιά, κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. «Ανθρωποκτονία από αμέλεια».

Aπεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοΐας από δύο ναυτεργατικά σωματεία

Στο μεταξύ, κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου, απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

