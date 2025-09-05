Μία 79χρονη Σουηδή βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη στην Ξάνθη, όταν κρατήθηκε αιχμάλωτη από έναν 30χρονο άνδρα.

Η γυναίκα απελευθερώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Ασφάλειας Ξάνθης, μετά από ειδοποίηση της Interpol, η οποία είχε ενημερώσει ότι η Σουηδή υπήκοος κακοποιούνταν σε σπίτι της περιοχής.

Κατά την έφοδο της αστυνομίας, η 79χρονη βρέθηκε κλειδωμένη και σε κακή κατάσταση. Η εξέταση από ιατροδικαστή αποκάλυψε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η ίδια περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε: «Δεν άντεχα άλλο. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν μου επέτρεπε να ανοίξω την πόρτα για καθαρό αέρα, κι έχω πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε αποφάσισα να καλέσω το 112».

Σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης, η 79χρονη ανέφερε: «Θύμωσε πολύ επειδή δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν τέσσερα χρόνια».

Ο πατέρας του 30χρονου ανέφερε πως ο γιος του είχε «αλητοπαρέες» και είχε εμπλακεί με τα ναρκωτικά. Όπως σημείωσε, εργαζόταν κατά διαστήματα στη Σουηδία και τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την 79χρονη, υποστήριξε πως εκείνη ήρθε μόνη της και ότι ο γιος του τη γνώριζε.

Ο 30χρονος συνελήφθη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.