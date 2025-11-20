Σφοδρή ειναι η κακοκαιρία στη δυτική και βόρεια Ελλάδα με τις περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας να πλήττονται ιδιαίτερα από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και αποκλεισμούς δρόμων.

Χωριά του νομού Καστοριάς τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι νεροποντές των τελευταίων ωρών, σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, η ορμή των νερών του Αλιάκμονα ήταν τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί γέφυρα η οποία αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους. Οι πέντε κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός τους εν μέσω της κακοκαιρίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα ζώα. Η μανία του ποταμού δεν περιορίστηκε μόνο στον εγκλωβισμό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά.

Πτώσεις δέντρων στην Κέρκυρα, έντονα φαινόμενα στην Ηπειρο

Στην Ήπειρο, η Κόνιτσα, τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ζημιές καταγράφονται σε Ήπειρο και Κέρκυρα.

Στην Κέρκυρα, τα πρώτα έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες, όταν άνεμοι έως 9 μποφόρ, καταρρακτώδης βροχή και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα έπληξαν το νησί για περίπου τρεις ώρες. Πολλά δέντρα έπεσαν, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και εντοπίστηκαν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και στο Δημοτικό Νεκροταφείο, όπου κυπαρίσσια ξεριζώθηκαν από τη σφοδρότητα των ανέμων.