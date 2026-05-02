Ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια υγεία αποτελεί η έγκριση της πρώτης θεραπείας ειδικά σχεδιασμένης για βρέφη που πάσχουν από ελονοσία, μια από τις πιο επικίνδυνες λοιμώδεις ασθένειες παγκοσμίως.

Η νέα αγωγή, γνωστή ως Coartem Baby, αναπτύχθηκε για να καλύψει ένα κρίσιμο θεραπευτικό κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εγκεκριμένη φαρμακευτική λύση για βρέφη κάτω των έξι μηνών.

Advertisement

Advertisement

Η έγκριση δόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ελονοσίας στις πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες.

Όπως αναφέρει ο The Guardian, το φάρμακο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας της Novartis με τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture, στο πλαίσιο ερευνητικών προσπαθειών για πιο ασφαλείς και προσαρμοσμένες θεραπείες για μικρά παιδιά.

Μέχρι σήμερα, τα διαθέσιμα φάρμακα για την ελονοσία προορίζονταν κυρίως για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, γεγονός που δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες στη θεραπεία βρεφών, ειδικά σε περιοχές της Αφρικής όπου η νόσος είναι ευρέως διαδεδομένη.

Η νέα αγωγή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση σε θεραπεία και να μειώσει τους θανάτους σε νεογνά και βρέφη, που αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη της ελονοσίας, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται φάρμακο προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις ανάγκες των πολύ μικρών παιδιών.

Με πληροφορίες από The Guardian