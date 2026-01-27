Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, όλες μητέρες. Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου, βρέθηκαν στο πόστο τους στην παραγωγή μπισκότων, όταν μια ισχυρότατη έκρηξη μετέτρεψε τον χώρο εργασίας σε παγίδα θανάτου.

Άλλες ήταν νέες μητέρες, άλλες λίγα χρόνια πριν από τη σύνταξη. Όλες, όμως, είχαν κοινό παρονομαστή τον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο. Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ.

Δευτερόλεπτα πανικού μέσα στις φλόγες

Τη στιγμή της έκρηξης ακολούθησε χάος. Φωτιά, καπνός και θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου εγκλώβισαν εργαζόμενους στην πτέρυγα του εργοστασίου. Όσοι βρίσκονταν κοντά στις εξόδους κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ άλλοι σώθηκαν επειδή έπεσαν σε χαμηλότερο επίπεδο και προστατεύτηκαν από τα συντρίμμια.

Εργαζόμενοι που διασώθηκαν και συγγενείς τους περιγράφουν στο Live News τις στιγμές απόλυτου τρόμου. «Ήταν τέσσερις παρά. Ακούστηκε σε όλη την περιοχή. Είδα τη φωτιά δίπλα μου και το “μπαμ”», λέει μητέρα εργαζόμενης, αποκαλύπτοντας πως η κόρη της σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε αλλάξει πόστο.

Όπως περιγράφει, οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν μόλις λίγα μέτρα πιο πέρα. «Ήταν στο σημείο, απλά όχι στο ακριβές σημείο που κάηκαν», λέει, εξηγώντας ότι η έκρηξη άνοιξε το πάτωμα και οι φλόγες τύλιξαν τον χώρο. Πάνελ και βαριά υλικά κατέρρευσαν, παγιδεύοντας τις εργαζόμενες.

«Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Μητέρα διασωθείσας μιλά στο MEGA και περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση της κόρης της, που παραμένει σε σοκ και αντιμετωπίζει τραυματισμούς. «Δεν θυμάται πολλά, πονάει στο στήθος, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Θα χρειαστεί ψυχολογική στήριξη», λέει, προσθέτοντας πως το παιδί της είναι μόνη μητέρα δύο παιδιών.

Την ίδια ώρα, συγγενείς άλλων διασωθέντων περιγράφουν εικόνες απόλυτου σκοταδιού μετά την έκρηξη. «Έσβησαν όλα. Δεν υπήρχαν φώτα, τίποτα», λέει κόρη εργαζόμενης που βγήκε ζωντανή επειδή βρισκόταν κοντά στην έξοδο. Οι εργαζόμενοι, όπως περιγράφει, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να βρουν διέξοδο μέσα στον καπνό.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο για τις πέντε γυναίκες που χάθηκαν, οι τραυματισμένοι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους περιμένουν απαντήσεις. Τα αίτια της φονικής έκρηξης διερευνώνται, με την τοπική κοινωνία να ζητά δικαίωση και ασφάλεια, ώστε καμία άλλη εργαζόμενη να μη χάσει τη ζωή της πηγαίνοντας στη δουλειά.







