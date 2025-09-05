Ελληνικά επιθετικά ελικόπτερα Apache, μαχητικά F-16, πολεμικά πλοία και δυνάμεις πεζοναυτών κάνουν την εμφάνισή τους σε εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ από την πολυεθνική άσκηση Bright Star 25 στην Αίγυπτο.

Στη μεγάλη άσκηση, στην οποία πρωτοστατούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες- μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι ασκήσεις Bright Star άρχισαν το 1980 και είναι μεταξύ των μακροβιότερων ασκήσεων της US Central Command (CENTCOM). H τελετή έναρξης έλαβε χώρα στις 28 Αυγούστου στη στρατιωτική βάση Μοχάμεντ Ναγκουΐμπ και η άσκηση θα διαρκέσει ως τις 10 Σεπτεμβρίου.