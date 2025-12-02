Το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης αντιμετωπίζει ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής, τον οποίο έπιασαν τα στελέχη της Τροχαίας χθες (1/12) το βράδυ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

Το φορητό ραντάρ των αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) τον κατέγραψε να έχει αναπτύξει ταχύτητα 179 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις τα 70 χμ/ώρα.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από τα στελέχη του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, τα οποία τον οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.