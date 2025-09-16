Φανερά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής κατά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου το οποίο κατέκτησε τη Δευτέρα (15/9) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025, που γίνεται στο Τόκιο.

Ο Ελληνας άλτης ανέβηκε στο δεύτερο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, έχοντας κάνει 6 μ. στον τελικό του άλματος επί κοντώ ανδρών. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αρμάντ Ντουπλάντις από τη Σουηδία, αφού «έσπασε» ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος, ξεπερνώντας τα 6,30 μ.. Επίσης, το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κέρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία με επίδοση 5,95 μ., ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ.

Εμ. Καραλής: «Να είναι η αρχή για μία νέα πορεία»

Μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, σημειώνοντας: «Τελείωσε μία πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν, οπότε καταφέρνω να τελειώσω τη σεζόν με ένα μεγάλο χαμόγελο, με τους φίλους μου στο βάθρο, με την οικογένειά μου και με ανθρώπους που με στηρίζουν. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, ήμουν στο κινητό, διάβαζα όλα τα μηνύματα και όλη τη θετική ενέργεια που μου έχει δείξει ο κόσμος και θέλω να τους ευχαριστήσω».

Ακόμα, ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε και στην εξέλιξη του αγώνα του, καθώς χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσει τα 5,95 μ., επομένως δήλωσε: «Αν δεν περνούσα τα 5,95 μ., θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αν δεν περνούσα τα 6 μ., πάλι θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων και ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο, όταν αγωνίζομαι για την πατρίδα μου, προσπαθώ να δίνω το 110% ούτως ώστε όταν φεύγω από έναν αγώνα που είμαι με την Εθνική, θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος. Το έκανα χθες (15/9) αυτό, τα έδωσα όλα, εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις, προσπάθησα, ρίσκαρα και κατάφερα να φύγω από έναν αγώνα υγιής και χαρούμενος».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέφερε: «Το χρυσό μετάλλιο ήταν σίγουρα στο πλάνο μου. Όποτε αγωνίζομαι, θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Σίγουρα, ο Μόντο [σ.σ. Ντουπλάντις] είναι ο καλύτερος αθλητής που υπάρχει, αλλά είμαι ένας αθλητής που είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μην φαίνεται αυτή η εγωιστική φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου και θέλω να βγαίνω πρώτος. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Εγώ θα δουλεύω κάθε μέρα γι’ αυτό και ό,τι και να γίνει, θα ξέρω ότι έχω κάνει τα πάντα για να καταφέρω το καλύτερο δυνατό».

«Ήταν σημαντικό που είδα αυτά τα ύψη [σ.σ. τα 6,15 μ. και τα 6,20 μ.]», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ ανδρών και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω. Του χρόνου θα δοκιμάσω και κάποια νέα πράγματα για να καταφέρω να ξεπεράσω αυτά τα ύψη, οπότε ελπίζω αυτή να είναι μία αρχή για μία νέα χρονιά και μία νέα αθλητική πορεία».

Έπειτα, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για τα συναισθήματά του στον αγώνα και για τον Αρμάντ Ντουπλάντις, λέγοντας: «Όλα αυτά τα παιδιά γνωριζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά των άλλων οπότε το να βλέπω έναν αθλητή, που είναι και πάρα πολύ καλός φίλος μου, να καταφέρνει να κάνει τόσα σπουδαία πράγματα, είναι σαν να το έχω κάνει εγώ. Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία που κάνεις μέσα στον αθλητισμό και οι άνθρωποι που γνωρίζεις οπότε ό,τι μετάλλια και να έχεις, όταν τελειώσει όλη σου η καριέρα, θα μείνουν η φιλία, η αγάπη και όλες οι στιγμές που έχεις περάσει με τους συναθλητές σου. Εγώ αυτό κρατάω και αυτό, πιστεύω, είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο».